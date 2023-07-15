Лавров проводит переговоры с главой МИД Таиланда

Глава МИД РФ позднее примет участие в церемонии официального открытия генконсульства России в Пхукете

ПХУКЕТ /Таиланд/, 15 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с заместителем премьер-министра, главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем, передает корреспондент ТАСС.

Перед началом встречи министры тепло поприветствовали друг друга. Переговоры начались в узком составе, а затем продолжатся в расширенном.

Позднее в субботу российский министр примет участие в церемонии официального открытия генконсульства РФ в Пхукете в комплексе Royal Phuket Marina.

12-14 июля глава российской дипломатии находился с визитом в Джакарте, где принял участие в министерских мероприятиях по линии АСЕАН. Также у Лаврова состоялось несколько двусторонних контактов, прошли трехсторонние переговоры в формате РИК-2 (Россия - Индонезия - Китай).