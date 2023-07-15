В МИД РФ заявили, что США и их союзники провоцируют КНДР на пуски ракет

Замглавы ведомства Андрей Руденко сообщил, что Пхеньян таким образом реагирует на действия Запада

ПХУКЕТ /Таиланд/, 15 июля. /ТАСС/. Вашингтон вместе с союзниками фактически провоцируют Пхеньян на пуски ракет и военные приготовления, КНДР реагирует на действия Запада. Об этом заявил в субботу журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Наша позиция известна, мы ее в очередной раз транслировали о том, что все эти вещи - и пуски, и другие военные приготовления - являются реакцией на те действия, которые предпринимают США и их союзники. Они фактически провоцируют Северную Корею на наращивание своей оборонной мощи", - отметил замминистра.

МИД и Минобороны РФ исследуют информацию о якобы упавшей ракете КНДР в российской исключительной экономической зоне, сообщил Руденко. "Насколько я знаю, мои коллеги с Министерством обороны продолжают это исследовать, но пока четкой информации о том, что ракета упала в экономической зоне России, у нас нет", - сказал он.

КНДР в среду провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты Hwaseong-18 с двигателем на твердом топливе. По данным северокорейского агентства ЦТАК, запуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. В ходе проведенных испытаний МБР пролетела расстояние 1 001 км и упала в Японском море.

В четверг постоянный представитель КНДР Ким Сон выступил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном этому вопросу. Он также заявил, что испытания ракет - это применение народной республикой права на самооборону, которое закреплено в Уставе ООН. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление ООН о том, что запущенная 12 июля ракета КНДР якобы упала в исключительной экономической зоне России, указала, что у российской стороны такой информации пока нет.

С 2017 года КНДР испытала 14 ракет с дальностью полета 5,5 тыс. км и более. Больше всего таких пусков (семь) было произведено в 2022 году. В этом году КНДР осуществила уже четыре таких пуска.