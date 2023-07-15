В МИД РФ считают, что США используют Корейский полуостров для наращивания влияния

Замглавы ведомства Андрей Руденко отметил, что заявления президента Южной Кореи говорят о возможности рассмотрения Сеулом вопроса о размещении американского или создании собственного ядерного оружия

ПХУКЕТ /Таиланд/, 15 июля. /ТАСС/. США активно используют напряженность вокруг Корейского полуострова, чтобы нарастить свое влияние в регионе. Об этом заявил в субботу журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Япония и Южная Корея подают сигналы, что не против обзавестись собственным ядерным оружием или разместить у себя американское, назвав это опасными тенденциями.

"Во-первых, заявления президента Южной Кореи говорят о том, что в случае дальнейшей эскалации ситуации на Корейском полуострове Южная Корея может рассмотреть возможность размещения этого оружия или создания своего собственного. Это их официальное заявление. Что касается Японии, в Японии идут достаточно оживленные дискуссии по поводу своего статуса", - отметил Руденко.

"Американцы активно используют напряженность вокруг Корейского полуострова для наращивания своего военного потенциала в регионе", - подчеркнул он.