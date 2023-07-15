Замглавы МИД РФ заявил об отсутствии консенсуса в НАТО по политике в АТР

Андрей Руденко отметил, что Россия "в их дела не вмешивается"

ПХУКЕТ /Таиланд/, 15 июля. /ТАСС/. НАТО ведет дискуссии по поводу своей политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, консенсуса нет, но это внутреннее дело альянса. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Внутри НАТО, видимо, идут какие-то дискуссии, и у них нет консенсуса по этому вопросу. Не все согласны с аргументами, которые предоставляют Соединенные Штаты. В этом плане у Франции своя позиция, - сказал Руденко, комментируя информацию о том, что Франция и некоторые другие страны НАТО высказались против открытия офиса альянса в Японии. - Это их дело, мы в их дела не вмешиваемся".

Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что президент Франции Эмманюэль Макрон выступает против планов НАТО открыть офис в Токио, считая, что внимание альянса должно быть сосредоточено на Североатлантическом регионе.