15 июля, 08:37,
обновлено 15 июля, 09:03

Источники заявили о готовности глав семи стран мирной миссии Африки приехать в Петербург

Речь идет о их возможной встрече с президентом РФ на саммите Россия - Африка, уточнили собеседники агентства

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Главы семи африканских стран - участниц мирной миссии по Украине готовы приехать на саммит в Санкт-Петербург для новой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили ТАСС сразу три дипломатических источника. В семерку входят лидеры Египта, Замбии, Коморских Островов, Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР.

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"Да, такое мероприятие готовится", - сообщили собеседники агентства, отвечая на вопрос о возможной встрече лидеров африканской миссии с Путиным на саммите Россия - Африка. "Главы мирной миссии рассчитывают встретиться с главой российского государства до открытия или во время саммита", - уточнил один из источников.

"Семь глав государств договорились продолжить усилия и обсудить предложения в рамках саммита", - пояснил еще один собеседник ТАСС. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияСаммит Россия – АфрикаВоенная операция на Украине
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