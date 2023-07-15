Источники заявили о готовности глав семи стран мирной миссии Африки приехать в Петербург

Речь идет о их возможной встрече с президентом РФ на саммите Россия - Африка, уточнили собеседники агентства

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Главы семи африканских стран - участниц мирной миссии по Украине готовы приехать на саммит в Санкт-Петербург для новой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили ТАСС сразу три дипломатических источника. В семерку входят лидеры Египта, Замбии, Коморских Островов, Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР.

"Да, такое мероприятие готовится", - сообщили собеседники агентства, отвечая на вопрос о возможной встрече лидеров африканской миссии с Путиным на саммите Россия - Африка. "Главы мирной миссии рассчитывают встретиться с главой российского государства до открытия или во время саммита", - уточнил один из источников.

"Семь глав государств договорились продолжить усилия и обсудить предложения в рамках саммита", - пояснил еще один собеседник ТАСС.