Лавров заявил о планах РФ открыть новые диппредставительства в странах Юго-Восточной Азии

Кадры с церемонии открытия генконсульства России в Пхукете

Кадры с церемонии открытия генконсульства России в Пхукете

Глава российского МИД назвал открытие генконсульства в Пхукете "важным, но не последним шагом" по расширению дипломатического присутствия в регионе

ПХУКЕТ /Таиланд/, 15 июля. /ТАСС/. Россия планирует открыть новые дипломатические представительства в странах Юго-Восточной Азии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии генконсульства России в городе Пхукете.

"В наших планах открытие представительств в других дружественных нам странах [Юго-Восточной Азии]", - сказал российский министр.

Лавров назвал открытие генконсульства РФ в Пхукете "важным, но не последним шагом" по расширению дипломатического присутствия в странах Юго-Восточной Азии.

Глава МИД РФ прибыл с визитом в Пхукет в пятницу.