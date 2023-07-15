15 июля, 09:31,
обновлено 15 июля, 09:43
Военная операция на Украине

Захарова прокомментировала атаки Украины против российских АЭС

Это может привести к масштабной ядерной катастрофе в Европе, предупредила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Москва решительно осуждает планы Киева использовать террористических методы против российских АЭС, это может привести к масштабной ядерной катастрофе в Европе. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с атакой беспилотников на город Курчатов Курской области.

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"Решительно осуждаем злонамеренные планы Украины активно использовать террористические методы против российских атомных электростанций, что может привести к возникновению масштабной ядерной катастрофы в Европе. Призываем международное сообщество и руководство МАГАТЭ и ООН обратить на это самое пристальное внимание и подвергнуть жесткому осуждению безответственное поведение Киева", - указала дипломат.

Как отметила Захарова, вероятной целью украинской провокации была именно Курская АЭС, что в очередной раз свидетельствует о том, что Киев "встал на путь использования методов ядерного терроризма".

14 июля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ночью украинский беспилотник упал в городе Курчатове, где находится Курская АЭС. От детонации поврежден фасад и остекление многоквартирного дома. При этом, как отметил глава региона, пострадавших нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что все системы ПВО в РФ раз за разом демонстрируют свою эффективность. 

Теги:
УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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