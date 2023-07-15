Песков: лидеры африканской миссии по Украине смогут пообщаться с Путиным в Петербурге

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что программа саммита Россия - Африка еще готовится

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Лидеры африканских стран - участниц мирной миссии по Украине точно будут иметь возможность пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным на полях предстоящего в конце июля в Санкт-Петербурге саммита Россия - Африка. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее дипломатические источники ТАСС сообщили, что главы мирной миссии, в которую входят Египет, Замбия, Коморские Острова, Конго, Сенегал, Уганда и ЮАР, рассчитывают встретиться с российским лидером в Санкт-Петербурге. Это, по словам источника, может произойти до открытия или во время саммита Россия - Африка.

"Программа саммита еще готовится. Но возможность пообщаться на полях будет точно", - ответил Песков на вопрос, ожидают ли в Кремле проведение встречи в таком формате в Петербурге.

Как ранее отметил один из собеседников ТАСС, семь глав африканских государств договорились продолжить усилия и обсудить предложения в рамках мирной миссии по Украине.

Делегация семи стран Африки, в которую вошли президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала, ЮАР, премьер-министр Египта, а также представители Республики Конго и Уганды, посетила 16 июня Киев, где провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На следующий день миссия была принята в Санкт-Петербурге Путиным. От имени делегации президент ЮАР Сирил Рамапоса изложил 17 июня план из 10 принципов, который может заложить основу для мирного процесса на Украине.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы в Санкт-Петербурге на 27-28 июля.