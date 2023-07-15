Сальдо заявил, что силы России контролируют большинство островов на Днепре

Врио губернатора Херсонской области отметил, что "планы командования вооруженных формирований киевского режима воспользоваться ситуацией после устроенной им катастрофы на Каховской ГЭС полностью провалились"

ГЕНИЧЕСК, 15 июля. /ТАСС/. Силы РФ контролируют большую часть островов в дельте Днепра, у Антоновского моста блокированы на дачах остатки групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в субботу в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Наши военные контролируют большую часть островов в дельте реки. У Антоновского моста остатки украинских боевиков блокированы на дачах ниже по Днепру, откуда нет прохода по суше, основание моста от них зачищено. Все попытки переправиться на левый берег хоть немного заметными силами пресекаются - недавно потоплены три лодки вместе с личным составом у села Софиевка при посадке в них несостоявшегося десанта", - написал он.

Сальдо отметил, что "планы командования вооруженных формирований киевского режима воспользоваться ситуацией после устроенной им катастрофы на Каховской ГЭС полностью провалились". "Как я уже говорил раньше, оперативная обстановка на линии боевого соприкосновения стала более выгодной для наших военных", - добавил он.

Сальдо также сообщил, что "в последний месяц противнику дан решительный отпор, он понес большие потери, особенно среди подготовленного личного состава, который использовался для действий на левом берегу Днепра".

"Однако расслабляться не время. Враг, несомненно, будет продолжать свои безуспешные и примитивные по замыслу "боевые операции". Мы наготове. Также хочу от всей души поблагодарить наших военных. Товарищи, вы сражаетесь храбро и умело, по заветам Суворова и Ушакова. Мы стоим на нашей земле и никуда с нее не уйдем. Особо хочу отметить, что суворовский принцип "сам погибай, а товарища выручай" остается незыблемым в российской армии. В отличие от наших противников, где к личному составу относятся, как к безликому расходному материалу", - написал врио губернатора.