В МИД РФ заявили о готовности организовать встречу с главами МИД Армении и Азербайджана

Россия считает необходимым незамедлительно приступить к подготовке мирного договора между странами с опорой на трехсторонние договоренности российского, армянского и азербайджанского лидеров, заявили в дипведомстве

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Россия готова в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу глав МИД РФ, Армении и Азербайджана для обсуждения темы мирного договора между Баку и Ереваном с последующим выходом на трехсторонний саммит. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении МИД РФ.

"Готовы в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел для обсуждения путей выполнения договоренностей на высшем уровне, включая тему согласования мирного договора, с последующим выходом на российско-азербайджано-армянский саммит в Москве для подписания упомянутого документа", - заявили в министерстве.

В МИД РФ также указали, что Москва с уважением относится к решению Армении признать Нагорный Карабаха частью Азербайджана, "однако это кардинальным образом изменило основополагающие условия, при которых было подписано заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также положение размещенного в регионе российского миротворческого контингента".

"Считаем, что в этих условиях не следует перекладывать ответственность за судьбу армянского населения Карабаха на третьи страны. Следует незамедлительно приступить к подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, опираясь на ранее достигнутые договоренности, - говорится в заявлении. - Исходим из того, что неотъемлемой частью данного соглашения должны стать надежные и четкие гарантии прав и безопасности армян Карабаха, а также неукоснительное выполнение всего комплекса трехсторонних договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией, включая разблокирование транспортных коммуникаций и запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы".

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха

В МИД РФ выразили озабоченность ситуацией вокруг Нагорного Карабаха, которая развивается "по негативному сценарию". "Углубляется гуманитарный кризис на данной территории. Местное население испытывает острую нехватку продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости, практически лишено электро- и газоснабжения. Это может повлечь за собой самые драматические последствия для карабахских армян - простых жителей региона", - отметили в министерстве.

"Настоятельно призываем азербайджанское руководство принять срочные меры для немедленного разблокирования Лачинского коридора, возобновления беспрепятственного передвижения по нему граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях, а также энергоснабжения региона", - подчеркивается в заявлении.

В Брюсселе в настоящее время началась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля. Переговоры проходят в рамках диалога о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, который страны ведут с 1991 года.

В Нагорном Карабахе 27 сентября 2020 года обострилась ситуация, начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Путин, Алиев и Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, несколько районов перешли под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев.