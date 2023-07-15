15 июля, 11:40,
обновлено 15 июля, 11:58

Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР

Алексей Даничев/ POOL/ ТАСС
© Алексей Даничев/ POOL/ ТАСС

В ходе беседы лидеры двух стран обсудили зерновую сделку, африканскую мирную инициативу по Украине, а также подготовку к саммитам БРИКС и Россия - Африка

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой. Об этом сообщили в Кремле.

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В ходе беседы, состоявшейся по инициативе южноафриканской стороны, Путин указал на сохранение препятствий для российского экспорта, которые должны были быть сняты в рамках зерновой сделки. 

"При обсуждении вопроса о стамбульских пакетных договоренностях Владимир Путин подчеркнул, что до сих пор остаются невыполненными зафиксированные в соответствующем меморандуме Россия - ООН обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. Более того, главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на Африканском континенте, так и не реализована", - сообщили в Кремле по итогам беседы лидеров.

Лидеры двух стран также обсудили африканскую мирную инициативу и условились провести на саммите в Петербурге встречу для обмена мнениями по двусторонней и международной повестке дня. Президент ЮАР в свою очередь проинформировал Путина о подготовке к саммиту БРИКС в Йоханнесбурге.

"Сирил Рамафоза поблагодарил за теплый прием и конструктивную беседу о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины в ходе июньского визита в Санкт-Петербург лидеров и представителей ряда африканских государств. Рассмотрение африканской мирной инициативы будет продолжено в привязке к саммиту Россия - Африка в конце июля", - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

"Владимир Путин и Сирил Рамапоса условились также провести на саммите отдельную встречу для обстоятельного обмена мнениями по двусторонней и международной повестке дня", - говорится в сообщении. "Лидеры подтвердили взаимный настрой на укрепление сотрудничества в различных областях", - отмечает пресс-служба Кремля. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЮАРРоссияРамапоса, Сирил
© Информационное агентство ТАСС
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