МИД РФ прокомментировал попытку покушения украинских спецслужб на Симоньян и Собчак

Она в очередной раз показывает террористическую сущность киевского режима, отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Попытка покушения украинских спецслужб на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и журналиста Ксению Собчак в очередной раз показывает террористическую сущность киевского режима. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Все происходящее в очередной раз показывает террористическую сущность режима [президента Украины] Владимира Зеленского, ответственного за целую серию терактов", - указала дипломат.

По словам Захаровой, Россия "вряд ли дождется" реакции от профильных международных организаций. "Патологическое лицемерие давно стало политической традицией западного либерализма и его безусловным рефлексом", - отметила она.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что речь идет об очередной попытке террористического нападения на гражданских лиц, "организованной киевским режимом, который тщательно опекается западными кураторами". "В настоящее время правоохранительные органы выясняют все детали, однако уже сейчас очевидно, что поводом для несостоявшегося покушения стала профессиональная деятельность российских журналистов", - указала дипломат.

Она обратила внимание, что Симоньян на регулярной основе получает угрозы и направленное против нее покушение украинских спецслужб предотвращается уже не впервые.

Захарова напомнила об уже совершенных терактах со стороны Украины. В частности, 20 августа 2022 года в Подмосковье был взорван автомобиль журналистки Дарьи Дугиной, она погибла. 2 апреля 2023 года в результате взрыва в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин). 6 мая в поселке Пионерский Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором ехал писатель Захар Прилепин. Погиб его охранник, сам Прилепин был ранен. По версии следствия, организаторами всех этих терактов были спецслужбы Украины и их агентура.

О предотвращении покушения

Ранее в ФСБ сообщили ТАСС, что 14 июля в Москве и Рязанской области задержаны члены неонацистской группировки "Параграф-88", осуществившие разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. Во время проведения следственных действий задержанные подтвердили факт подготовки покушений по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство.

Во время следственных действий у задержанных изъяли автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистскую литературу, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения.