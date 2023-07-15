Посол РФ: координация России и ССАГПЗ помогла стабилизировать энергетические рынки

Как отметил Алексей Скосырев, за последние годы контакты между лидерами РФ и стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива активизировались

ДУБАЙ, 15 июля. /ТАСС/. Контакты между лидерами РФ и стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) за последние годы активизировались, совместные усилия сторон в рамках ОПЕК+ способствовали стабилизации мировых энергетических рынков. Об этом заявил посол РФ на Бахрейне Алексей Скосырев.

"Проведение шестой министерской встречи в рамках стратегического диалога России и ССАГПЗ свидетельствует о высоком уровне отношений между двумя сторонами и подтверждает их стремление к усилению координации в различных сферах для общего блага и в общих интересах", - сказал дипломат в интервью бахрейнской газете Al-Watan, опубликованном в субботу. Глава российской дипмиссии в Манаме отметил, что "в последние годы активизировалось политическое взаимодействие между" лидерами России и аравийских монархий, а также расширились масштабы торгово-экономического сотрудничества, увеличился объем инвестиций, интенсифицировались контакты в культурной и гуманитарной сферах.

"Например, координация в рамках альянса ОПЕК+, которая была одной из ключевых тем дискуссий, состоявшихся в ходе встречи, показала, что объединение усилий наших стран в значительной мере способствует их экономическому росту и повышению уровня жизни, не говоря уже об обеспечении стабильности мировых энергетических рынков", - продолжил Скосырев. По словам дипломата, переговоры в Москве прошли в конструктивной и открытой атмосфере. "Поэтому я вижу, что мы говорим с нашими партнерами в Персидском заливе на одном языке - языке верховенства международного права, соблюдения положений Устава ООН и невмешательства во внутренние дела", - добавил он.

10 июля в Москве прошел шестой раунд переговоров на уровне глав МИД в рамках стратегического диалога России и ССАГПЗ. По итогам стороны приняли совместное заявление и совместный план действий на 2023-2028 годы. В заявлении, текст которого распространил секретариат организации, в частности, говорилось, что министры подчеркнули важность совместных усилий в рамках соглашения ОПЕК+ для стабилизации мирового рынка нефти, договорились работать над увеличением товарооборота, инвестиций, развитием цепочек поставок энергоресурсов, а также укреплять сотрудничество в области мирного использования атомной энергии, ядерной безопасности, электроэнергетики. Главы внешнеполитических ведомств России и стран ССАГПЗ также подчеркнули важность обеспечения свободного доступа продовольствия и удобрений на мировые рынки.