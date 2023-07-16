Народный совет ДНР будет полностью избран по партийным спискам

Председатель республиканского избиркома Владимир Высоцкий сообщил, что выдвижение списков начнется с 24 июля

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Народный совет Донецкой Народной Республики будет полностью избран по партийным спискам. Выдвижение партийных списков начнется с 24 июля, сообщил ТАСС председатель республиканского избиркома Владимир Высоцкий.

"В Донецкой Народной Республике выборы в парламент проводятся по пропорциональной избирательной системе. Это означает, что депутатские мандаты будут распределяться между партиями, которые прошли все необходимые процедуры и могут участвовать в выборах. В зависимости от процентного соотношения голосов избирателей и будет производиться расчет депутатских мандатов, на которые имеет право претендовать то или иное политическое объединение", - сообщил он. Добавив, что места в региональном парламенте получат партии, преодолевшие пятипроцентный барьер.

По словам председателя избиркома, выдвижение партийных списков начнется с 24 июля. Со 2 по 17 августа избирательные объединения будут представлять документы для регистрации списков. Избирком принимает решение о регистрации в течение семи дней. Народный совет ДНР состоит из 90 депутатов и избирается сроком на пять лет.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР изберут депутатов народного совета и депутатов муниципальных органов власти.