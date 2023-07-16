16 июля, 07:33
Военная операция на Украине

Балицкий заявил об отсутствии изменений обстановки на пологовско-ореховском направлении

Врио губернатора Запорожской области уточнил, что за последние сутки ВСУ 28 раз пытались обстрелять позиции российских сил

ДОНЕЦК, 16 июля. /ТАСС/. Оперативная обстановка на пологовско-ореховском направлении без изменений, вооруженные силы Украины не предпринимают активных действий. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"На пологовско-ореховском направлении оперативная обстановка без изменений, противник не предпринимает активных действий", - написал он.

Балицкий уточнил, что за последние сутки украинские военнослужащие 28 раз пытались обстрелять позиции российских сил. Основные направления обстрелов - Пологи, Токмак, Васильевка. 

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