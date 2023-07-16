Путин: к поставкам кассетных боеприпасов на Украину надо относиться как к преступлению

Президент России также предупредил, что Москва оставляет за собой право на "зеркальные действия"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что поставку на Украину кассетных боеприпасов и их использование следует считать преступлением.

"Что касается кассетных боеприпасов, то оценку этим боеприпасам дала сама администрация США устами своих сотрудников некоторое время назад, когда использование кассетных боеприпасов было названо самой администрацией США преступлением. Вот, я думаю, к этому и надо так относиться", - сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1". Фрагмент опубликован в Telegram-канале Зарубина.

Право РФ на "зеркальные действия"

Путин также предупредил, что РФ оставляет за собой право использовать кассетные боеприпасы в ответ на применение их Украиной.

"В России достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов, различного рода. До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали", - констатировал глава государства.

"Но конечно, если они [кассетные боеприпасы] будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия", - заявил президент.

Путин считает, что США поставляют Украине кассетные боеприпасы из-за общей нехватки снарядов.

"Делают они [США] это [поставляют кассетные боеприпасы на Украину] не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов вообще", - сказал глава государства.

Президент напомнил, что "украинская армия тратит за сутки боевых действий до 5-6 тыс. снарядов 155-го калибра, а США производят 15 тыс. в месяц". "У них не хватает, и в Европе уже не хватает [снарядов]", - констатировал Путин. "Но не нашли ничего лучшего, как предложить использование кассетных боеприпасов", - указал он.