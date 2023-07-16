16 июля, 08:36,
обновлено 16 июля, 08:49
Саммит Россия – Африка

Источники: на саммите Россия - Африка примут сразу несколько итоговых документов

Соглашения в том числе касаются сотрудничества в космосе, антитеррорстических мер и безопасности, экономического и гуманитарного сотрудничества

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Сразу несколько документов, в том числе и по безопасности, будет принято по итогам саммита Россия - Африка. Об этом сообщили ТАСС дипломатически источники.

"По итогам саммита ожидается, что будет принято несколько итоговых документов. Это общая политическая декларация, а также еще несколько документов. Эти соглашения касаются в том числе сотрудничества в космосе, антитеррорстических мер и безопасности, экономического и гуманитарного сотрудничества". - рассказал один из собеседников агентства.

В посольствах африканских стран собеседники ТАСС подчеркивают, что их страны принимали активное участие в разработке документов.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло в октябре 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие". 

Теги:
РоссияСаммит Россия – Африка
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