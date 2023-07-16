Путин положительно оценил ход СВО

Президент России отметил, что контрнаступление ВСУ не имеет успеха

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин положительно оценивает ход специальной военной операции (СВО) на Украине, подчеркивая, что российские военные действуют героически. Глава государства констатировал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не приносит результата.

"Положительно", - ответил глава государства на вопрос журналиста Павла Зарубина для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1" о том, как он оценивает ход СВО. Фрагмент опубликован в Telegram-канале Зарубина.

"Войска наши ведут себя героически. Неожиданно для противника на некоторых участках и в наступление сами переходят, забирают наиболее выгодные позиции, там, высотки и так далее", - уточнил президент.

"Все попытки противника прорвать нашу оборону, - а это задача в том числе и с использованием стратегических резервов, - они не увенчались успехом за все время наступления. Противник успеха не имеет!" - указал Путин.

Президент отказался публично говорить о дальнейших задачах российских военных. "Это я вам скажу отдельно, когда камеры будут выключены", - пообещал он.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как говорил 11 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, Украина с начала своего "разрекламированного контрнаступления" потеряла более 26 тыс. военных и 3 тыс. единиц вооружения и не достигла целей ни на одном направлении. В числе потерь ВСУ Шойгу назвал 1 244 танка и других боевых бронированных машин, включая 17 немецких танков Leopard, 5 французских колесных танков AMX и 12 американских БМП Bradley.