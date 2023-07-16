Путин с иронией отозвался о европейских политиках, готовых даже повеситься по приказу США

Президент России отметил, что они делают все, что им прикажут Соединенные Штаты

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин иронически прокомментировал действия европейских политиков, которые полностью зависят от указаний США.

"Знаете, иногда мне кажется, что чего им [европейским политикам] не скажут из-за океана, они все делают", - признался глава государства в интервью телеканалу "Россия-1".

Президент описал ситуацию, как она, по его мнению, выглядит. "Если им [европейским политикам] завтра скажут: "Мы решили всех вас повесить!", то они, потупив взгляд и удивляясь своей дерзости, зададут только один вопрос: "Можно ли это сделать на веревках национального производства?".

"Но и здесь у них облом, извините, и здесь, мне кажется, они потерпят фиаско. Потому что американцы вряд ли откажутся от такого крупного заказа для своей текстильной промышленности", - заметил Путин.