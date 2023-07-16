Депутат Госдумы Сергей Сокол подал документы на участие в выборах главы Хакасии

Прием документов в избирательную комиссию региона завершился

ТАСС, 16 июля. Прием документов в избирательную комиссию Хакасии завершился, документы подали четверо из шести выдвинутых кандидатов. Среди них депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Сергей Сокол, сообщается в воскресенье в Telegram-канале регионального избиркома.

Ранее сообщалось, что документы подали и были зарегистрированы действующий глава республики Валентин Коновалов от КПРФ и депутат Верховного совета Хакасии Михаил Молчанов от ЛДПР.

"Сергей Сокол и Владимир Грудинин подали документы для регистрации на выборах Главы Хакасии. Избирательная комиссия в течение 10 дней должна проверить достоверность сведений и принять решение о регистрации либо отказе в регистрации кандидата", - говорится в сообщении.

В качестве кандидатов в сенаторы Сокол предложил председателя хакасского реготделения "Русского географического общества", члена общественной палаты региона Ирину Санникову, а также главу Аскизского района республики Абрека Челтыгмашев и главного тренера по боксу сборной республики Хакасия Саяну Казыгашеву. Уточняется, что выдвинутые партией "Справедливая Россия - За правду" депутат Верховного совета республики Ольга Ширковец и партией "Родина" Алексей Хабаров не подали документы для регистрации.

Также завершился прием документов на выборы депутатов Верховного Совета Хакасии, заявления подали все восемь партий, выдвинувших республиканские списки кандидатов. Среди них, "Единая Россия", "Коммунисты России", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди", "Партия за справедливость", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" и "Справедливая Россия - За правду".

Выборы главы региона и парламента республики пройдут в единый день голосования, 10 сентября. Верховный совет республики состоит из 50 депутатов, половина из них избирается по партийным спискам, другая часть по одномандатным округам.