16 июля, 15:17

Xinhua: Миронов встретился с главой отдела международных связей ЦК КПК в Пекине

Стороны обменялись мнениями о воплощении в жизнь консенсуса об укреплении межпартийных обменов, а также о развитии практического сотрудничества, отметили в агентстве

ПЕКИН, 16 июля. /ТАСС/. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов встретился в воскресенье в Пекине с главой отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Лю Цзяньчао.

Как сообщило агентство Xinhua, "стороны обменялись мнениями о воплощении в жизнь важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, об укреплении межпартийных обменов, а также о развитии практического сотрудничества".

Ранее Миронов проинформировал в Telegram-канале, что программа рабочего визита делегации СРЗП в Китай включает широкий спектр вопросов в сферах международных отношений, развития экономики и укрепления безопасности. Кроме Пекина, она планирует посетить восточную провинцию Чжэцзян, где расположено несколько крупных китайских высокотехнологических компаний. 

Теги:
Миронов, Сергей МихайловичРоссияКитай"Справедливая Россия - За правду"
© Информационное агентство ТАСС
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