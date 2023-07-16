СБ ООН проведет 17 июля заседание по Украине с участием глав дипведомств

Его запланировали на 22:00 мск

ООН, 16 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН проведет в понедельник заседание, посвященное ситуации на Украине, в котором примут участие главы внешнеполитических ведомств нескольких стран. Об этом сообщил в воскресенье первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Завтра, 17 июля, в 22:00 по Москве в Совбезе ООН пройдет очередное обсуждение украинского кризиса, запрошенное британским председательством в совете. На него западники планируют подтянуть "тяжелую артиллерию" в лице ряда министров иностранных дел", - написал он в Telegram-канале.

По мнению Полянского, западные государства постараются сделать из заседания "максимально громкое антироссийское шоу". "Нам тоже есть, что сказать", - добавил он.

В понедельник заканчивается срок действия черноморской зерновой инициативы. Президент РФ Владимир Путин заявил в субботу, что обязательства по устранению препятствий на пути экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены, а основная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам - так и не реализована. Как сообщил в воскресенье ТАСС дипломатический источник в Турции, решение о продлении на новый срок зерновой сделки будет приниматься в самый последний момент. Ее пролонгация, указал собеседник агентства, возможна при достижении сторонами компромиссов, но информации о них пока нет.