Титов в ходе визита на Кубу обсудит торговлю и инвестиции

Будут обсуждаться инвестиции в области туризма, строительства, сельского хозяйства, а также производства рома и сигар, уточнил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, глава делового совета Россия - Куба Борис Титов обсудит наращивание инвестиций и торговли с представителями руководства и деловых кругов Кубы в рамках своего визита в республику.

"Будут обсуждаться инвестиции в области туризма, строительства, сельского хозяйства (сахарный тростник, фрукты), ну и, конечно, производства рома и сигар. Кроме того, обсуждаются пути наращивания торговых отношений с использованием новых логистических маршрутов, возрождения прямой судоходной линии Новороссийск - порт Мариэль", - сообщил ТАСС Титов.

Уполномоченный при президенте РФ будет находиться на Кубе с деловым визитом с 17 по 20 июля, проведет серию встреч с представителями руководства и деловых кругов островного государства.

"Куба трансформируется, в стране развиваются рыночные отношения, создаются рыночные институты, - отметил Титов. - Все на фоне возрождающихся братских отношений между нашими народами. Поэтому российский бизнес ищет и находит на Кубе десятки проектов". Российские эксперты, по его словам, также помогают кубинцам в выборе пути рыночных преобразований, которые обеспечат развитие экономики и повышение уровня жизни.

В рамках этого визита состоится также очередная сессия специально созданного министерством экономики Кубы центра по обсуждению программы рыночной трансформации. В его работе принимают участие специалисты кубинского Национального института экономических исследований и российского Института экономики роста имени П. А. Столыпина. На повестке - создание штаба управления экономическим развитием - Центра управлением трансформации и реформ.