Врио губернатора Омской области подал документы для участия в выборах главы региона

Голосование пройдет 10 сентября

ОМСК, 17 июля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко передал в избирательную комиссию региона комплект документов для регистрации в качестве кандидата на пост главы региона. Об этом Хоценко сообщил в понедельник в своем Telegram-канале.

"Сегодня представлены в избирательную комиссию Омской области документы на регистрацию в качестве кандидата на должность губернатора Омской области", - написал он.

На данный момент в списке кандидатов на губернаторский пост три самовыдвиженца и четыре представителя от партий. "Единая Россия" выдвинула Виталия Хоценко, "Коммунисты России" - Владимира Казанина, ЛДПР - Максима Макаленко, КПРФ - Андрея Алехина.

Среди самовыдвиженцев - ведущий инженер по информационным технологиям ФГБУ "Управление "Омскмелиоводхоз" Дмитрий Гудз и заместитель гендиректора ООО "Охранное предприятие "Аллюр" Юрий Александров, а также электромонтер Омского областного музея изобразительных искусств им. Врубеля Сергей Скрипаль.

Выборы на пост губернатора Омской области пройдут 10 сентября. 10 июня начался период выдвижения кандидатов на эту должность. 29 марта президент России Владимир Путин освободил от должности главы Омской области Александра Буркова, который возглавлял регион с сентября 2018 года. Временно исполняющим обязанности губернатора области был назначен Виталий Хоценко. С 8 июня 2022 года Хоценко был председателем правительства Донецкой Народной Республики.