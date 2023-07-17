Врио губернатора Омской области Хоценко не включил Мизулину в список кандидатов в СФ

Пресс-секретарь врио главы региона Мина Ахвердиева также сообщила, что все документы находятся на проверке

ОМСК, 17 июля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области представил список кандидатов в Совет Федерации. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь Хоценко Мина Ахвердиева, в этом списке нет действующего сенатора от региона Елены Мизулиной.

"При подаче документов в избирательную комиссию Омской области на регистрацию в качестве кандидата на пост губернатора Виталий Хоценко представил в том числе и список сенаторов. Елены Мизулиной в этом списке нет. Сейчас все документы находятся на проверке", - сказала Ахвердиева.

Выборы на пост губернатора Омской области пройдут 10 сентября. О своем выдвижении в избирком заявили семь кандидатов - Хоценко от "Единой России", представители от КПРФ, ЛДПР, "Коммунистов России" и три самовыдвиженца.

В Совете Федерации Музулина представляет Омскую область с 2015 года. Является членом комитета верхней палаты по конституционному законодательству и государственному строительству.