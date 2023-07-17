17 июля, 06:55,
обновлено 17 июля, 07:24

Врио губернатора Омской области Хоценко не включил Мизулину в список кандидатов в СФ

Станислав Красильников/ ТАСС
Сенатор Совет Федерации от Омской области Елена Мизулина
© Станислав Красильников/ ТАСС

Пресс-секретарь врио главы региона Мина Ахвердиева также сообщила, что все документы находятся на проверке

ОМСК, 17 июля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области представил список кандидатов в Совет Федерации. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь Хоценко Мина Ахвердиева, в этом списке нет действующего сенатора от региона Елены Мизулиной.

"При подаче документов в избирательную комиссию Омской области на регистрацию в качестве кандидата на пост губернатора Виталий Хоценко представил в том числе и список сенаторов. Елены Мизулиной в этом списке нет. Сейчас все документы находятся на проверке", - сказала Ахвердиева.

Выборы на пост губернатора Омской области пройдут 10 сентября. О своем выдвижении в избирком заявили семь кандидатов - Хоценко от "Единой России", представители от КПРФ, ЛДПР, "Коммунистов России" и три самовыдвиженца.

В Совете Федерации Музулина представляет Омскую область с 2015 года. Является членом комитета верхней палаты по конституционному законодательству и государственному строительству.  

Теги:
РоссияМизулина, Елена БорисовнаОмская областьХоценко, Виталий Павлович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация