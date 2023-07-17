Захарова предложила ЕС показать странам СЕЛАК "взращенного" им Зеленского

Официальный представитель МИД РФ назвала президента Украины "чудищем", которое не взяли даже в НАТО

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Европейскому союзу (ЕС) стоит все же пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС - Сообщество латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), чтобы продемонстрировать то "чудище", которое он взрастил. Об этом написала в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на публикацию испанской газеты La Vanguardia, где утверждалось, что председатель Евросовета Шарль Мишель пришел к выводу, что Зеленского лучше не приглашать на соответствующий саммит.

"Нет уж, приглашайте! Покажите Латинской Америке чудище, которое взрастили. Не стесняйтесь, - отметила Захарова. - Расскажите латиноамериканцам, как такое даже в НАТО не берут".

Саммит ЕС - СЕЛАК пройдет 17-18 июля в Брюсселе.