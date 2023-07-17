Слуцкий заявил, что коллективный Запад несет ответственность за теракт на Крымском мосту

По словам лидера ЛДПР, западные страны выступают "спонсорами и кураторами неонацистского режима"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Коллективный Запад, выступая спонсором неонацистского режима, несет всю ответственность за теракт на Крымском мосту. Такое мнение выразил ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в понедельник.

"Удар по Крымскому мосту - очередной акт государственного терроризма киевской хунты. Следственный комитет сообщил о причастности украинской СБУ. В СМИ все активнее распространяется версия о том, что британская MI-6 также имела отношение к подрыву моста. В любом случае коллективный Запад несет всю полноту ответственности за теракт на объекте гражданской инфраструктуры как спонсор и куратор неонацистского режима", - отметил Слуцкий.