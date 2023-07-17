Комитет СФ поддержал проект обращения по поставкам США кассетных боеприпасов Украине

Документ, как ожидается, будет рассмотрен на пленарном заседании 19 июля

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по международным делам единогласно поддержал проект обращения палаты к парламентам иностранных государств и международным парламентским организациям в связи с решением США о поставках Украине кассетных боеприпасов. Об этом ТАСС сообщил источник, участвующий в заседании комитета.

Документ, как ожидается, будет рассмотрен на пленарном заседании 19 июля.

Ранее глава комитета Григорий Карасин сказал ТАСС, что мировая общественность озабочена намерением Вашингтона поставить Украине кассетные боеприпасы. По его словам, такой шаг ведет к дальнейшей эскалации международной обстановки, потому что такой вид оружия - это прямая и неизбирательная угроза мирным людям. Сенатор заявил, что этому и будет посвящено обращение верхней палаты парламента, добавив, что не может раскрыть содержание документа.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 7 июля сообщил, что его страна приняла решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что в случае поставки американских кассетных боеприпасов на Украину российские силы будут вынуждены применять аналогичные средства поражения против украинской армии. Он также добавил, что Россия воздерживалась от применения кассетных боеприпасов в ходе спецоперации, понимая, какую угрозу они несут мирному населению. По словам Шойгу, поставка американцами этого вооружения приведет к затягиванию конфликта.