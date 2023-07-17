17 июля, 07:58,
обновлено 17 июля, 08:18
Военная операция на Украине

СФ планирует призвать парламенты мира осудить решение США по кассетным боеприпасам

Сенаторы выражают крайнюю обеспокоенность этим решением

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Совет Федерации намерен призвать парламенты мира и межпарламентские организации осудить решение США о поставках Украине кассетных боеприпасов, сенаторы выражают крайнюю обеспокоенность этим решением. Об этом говорится в проекте обращения Совета Федерации, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Совет Федерации обращается к парламентам иностранных государств и международным парламентским организациям с призывом осудить решение США о поставках Украине кассетных боеприпасов, которое является очередным шагом опасной эскалации конфликта и повлечет серьезные гуманитарные последствия", - говорится в проекте обращения, которое было поддержано на заседании комитета СФ по международным делам в понедельник и будет рассмотрено на пленарном заседании палаты в среду.

"Совет Федерации выражает крайнюю обеспокоенность и осуждает вопиющее и провокационное решение администрации президента США о поставках Украине кассетных боеприпасов", - отмечается в документе. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
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