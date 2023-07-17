В СФ связали атаку на Крымский мост с отсутствием успехов ВСУ на поле боя

По словам члена Совета Федерации от Севастополя Екатерины Алтабаевой, организаторы рассчитывали спровоцировать панику среди мирного населения, однако подобные атаки лишь делают людей "более собранными и дисциплинированными"

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Террористическая атака Украины на Крымский мост предпринята на фоне отсутствия у них успехов в специальной военной операции (СВО). Такое мнение ТАСС в понедельник высказала член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева.

"Это борьба, с их точки зрения [киевского режима], с объектами, которые служат гражданскому населению и с гражданским населением, поскольку на поле боя никаких видимых успехов нет. <...> Единственное, что остается - это убивать мирных жителей и пытаться привести в негодность мирные объекты, которые служат гражданскому населению", - сказала Алтабаева.

По ее словам, организаторы рассчитывали спровоцировать панику среди мирного населения, однако подобные атаки лишь делают людей "более собранными и дисциплинированными". "Мы, конечно, эмоционально реагируем, потому что хотим тратить средства не на то, чтобы восстанавливать [объекты], мы хотим просто строить, улучшать. Но здравомыслящие люди - они не паникуют, они понимают, что на Крымском полуострове всего достаточно для работы экономики, для спокойной жизни и отдыха", - добавила собеседница агентства.

Алтабаева отметила, что в скором времени повреждения, которые были нанесены Крымскому мосту, будут восстановлены и мост продолжит работу в обычном режиме.