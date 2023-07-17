Медведев на фоне атаки на Крымский мост призвал к "негуманным методам" против террористов

Как подчеркнул зампред Совбеза РФ, опыт показывает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Против террористов нужно принимать только силу, персональные и "совсем негуманные" методы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на фоне ситуации вокруг украинской атаки на Крымский мост.

"Мировой и наш собственный опыт показывает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями. Они понимают только язык силы. Только персональные и совсем негуманные методы", - написал замглавы СБ РФ в своем Telegram-канале.

Поэтому, продолжил Медведев, "надо взрывать их собственные дома и дома их родственников", а также "искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними". "Но главное - уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались. Это трудно, но возможно", - заключил зампред Совбеза РФ.