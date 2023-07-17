17 июля, 09:06,
обновлено 17 июля, 09:27
Атака на Крымский мост

Песков: все службы и ведомства РФ работают, чтобы не допустить терактов в регионах страны

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что власти отдают себе отчет в коварности киевского режима

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Все ведомства и службы РФ работают, чтобы не допустить терактов в регионах страны, власти отдают себе отчет в коварности киевского режима. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Разумеется, все соответствующие службы, ведомства - все работают. Мы отдаем себе отчет в коварности киевского режима", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о готовности к отражению террористических атак, организованных Киевом, на регионы России.

"Сегодня киевский режим убил молодую семью - родителей девочки, девочка ранена на Крымском мосту. И об этом надо говорить, чтобы все слышали. Это все дело рук киевского режима", - указал Песков. "А мы все будем работать, сохранять бдительность и собранность с тем, чтобы воспрепятствовать повторению подобных трагедий", - подчеркнул представитель Кремля. 

Теги:
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