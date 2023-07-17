Атака на Крымский мост и прекращение зерновой сделки. Темы брифинга Пескова

Атака украинских сил на Крымский мост и ее последствия, а также прекращение действия черноморской зерновой сделки стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Ожидается встреча с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, она будет открытой для СМИ.

О докладах по атаке на Крымский мост

Владимир Путин уже "принял доклады" о теракте на Крымском мосту вице-премьера Марата Хуснуллина, директора ФСБ Александра Бортникова, министра транспорта Виталия Савельева, главы Крыма Сергея Аксенова.

Президент дал поручения оказать помощь людям, организовать ремонтные работы.

"Хуснуллин вылетает в регион, после ознакомления на месте с ситуацией" президент будет ожидать доклады о ситуации после 19:00.

О последствиях атаки

"Главной задачей является обеспечение безопасности, дополнительные меры постоянно принимаются, они совершенствуются".

"Мы знаем причину, мы знаем тех, кто стоит за этим террористическим актом". "Все соответствующие службы, ведомства работают". "Мы отдаем себе отчет в коварности киевского режима".

"Мы все будем работать, сохранять бдительность и собранность, чтобы воспрепятствовать повторению подобных трагедий".

Об участии западных служб в атаке

"Мы прекрасно знаем, насколько глубока координация киевского режима, Вашингтона и ряда европейских столиц". "Прекрасно знаем, какой объем информации поступает". "Здесь у нас никаких иллюзий нет".

Вряд ли нужно разрывать полностью контакты с Западом, "нужны каналы диалога" для экстренных случаев. При этом о налаживании отношений речи не идет.

Об ответе на теракт

"Сейчас не могу сказать [каким будет ответ на подрыв Крымского моста]". "Если брать конечную перспективу, ответом будет достижение всех целей специальной военной операции, которая будет продолжаться".

О зерновой сделке