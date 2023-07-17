Атака на Крымский мост и прекращение зерновой сделки. Темы брифинга Пескова

Атака украинских сил на Крымский мост и ее последствия, а также прекращение действия черноморской зерновой сделки стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Ожидается встреча с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, она будет открытой для СМИ.
О докладах по атаке на Крымский мост
- Владимир Путин уже "принял доклады" о теракте на Крымском мосту вице-премьера Марата Хуснуллина, директора ФСБ Александра Бортникова, министра транспорта Виталия Савельева, главы Крыма Сергея Аксенова.
- Президент дал поручения оказать помощь людям, организовать ремонтные работы.
- "Хуснуллин вылетает в регион, после ознакомления на месте с ситуацией" президент будет ожидать доклады о ситуации после 19:00.
О последствиях атаки
- "Главной задачей является обеспечение безопасности, дополнительные меры постоянно принимаются, они совершенствуются".
- "Мы знаем причину, мы знаем тех, кто стоит за этим террористическим актом". "Все соответствующие службы, ведомства работают". "Мы отдаем себе отчет в коварности киевского режима".
- "Мы все будем работать, сохранять бдительность и собранность, чтобы воспрепятствовать повторению подобных трагедий".
Об участии западных служб в атаке
- "Мы прекрасно знаем, насколько глубока координация киевского режима, Вашингтона и ряда европейских столиц". "Прекрасно знаем, какой объем информации поступает". "Здесь у нас никаких иллюзий нет".
- Вряд ли нужно разрывать полностью контакты с Западом, "нужны каналы диалога" для экстренных случаев. При этом о налаживании отношений речи не идет.
Об ответе на теракт
- "Сейчас не могу сказать [каким будет ответ на подрыв Крымского моста]". "Если брать конечную перспективу, ответом будет достижение всех целей специальной военной операции, которая будет продолжаться".
О зерновой сделке
- "Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня". "Истекает срок 17 июля". "Зерновая сделка остановилась".
- Часть сделки, касающаяся России, не выполнена. "Как только будет выполнена российская часть, российская сторона <...> вернется к этой сделке незамедлительно".
- Прекращение действия зерновой сделки и подрыв Крымского моста - это "не связанные абсолютно события". О таком решении при невыполнения сделки объявлялось заранее, в том числе и президентом.