17 июля, 09:15
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Атака на Крымский мост и прекращение зерновой сделки. Темы брифинга Пескова

Следственный комитет РФ/ ТАСС
© Следственный комитет РФ/ ТАСС

Атака украинских сил на Крымский мост и ее последствия, а также прекращение действия черноморской зерновой сделки стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • Ожидается встреча с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, она будет открытой для СМИ.

О докладах по атаке на Крымский мост

  • Владимир Путин уже "принял доклады" о теракте на Крымском мосту вице-премьера Марата Хуснуллина, директора ФСБ Александра Бортникова, министра транспорта Виталия Савельева, главы Крыма Сергея Аксенова.
  • Президент дал поручения оказать помощь людям, организовать ремонтные работы.
  • "Хуснуллин вылетает в регион, после ознакомления на месте с ситуацией" президент будет ожидать доклады о ситуации после 19:00.

О последствиях атаки

  • "Главной задачей является обеспечение безопасности, дополнительные меры постоянно принимаются, они совершенствуются".
  • "Мы знаем причину, мы знаем тех, кто стоит за этим террористическим актом". "Все соответствующие службы, ведомства работают". "Мы отдаем себе отчет в коварности киевского режима".
  • "Мы все будем работать, сохранять бдительность и собранность, чтобы воспрепятствовать повторению подобных трагедий".

Об участии западных служб в атаке

  • "Мы прекрасно знаем, насколько глубока координация киевского режима, Вашингтона и ряда европейских столиц". "Прекрасно знаем, какой объем информации поступает". "Здесь у нас никаких иллюзий нет".
  • Вряд ли нужно разрывать полностью контакты с Западом, "нужны каналы диалога" для экстренных случаев. При этом о налаживании отношений речи не идет.

Об ответе на теракт

  • "Сейчас не могу сказать [каким будет ответ на подрыв Крымского моста]". "Если брать конечную перспективу, ответом будет достижение всех целей специальной военной операции, которая будет продолжаться".

О зерновой сделке

  • "Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня". "Истекает срок 17 июля". "Зерновая сделка остановилась".
  • Часть сделки, касающаяся России, не выполнена. "Как только будет выполнена российская часть, российская сторона <...> вернется к этой сделке незамедлительно".
  • Прекращение действия зерновой сделки и подрыв Крымского моста - это "не связанные абсолютно события". О таком решении при невыполнения сделки объявлялось заранее, в том числе и президентом.
 
Теги:
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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