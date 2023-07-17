Пушилин заявил, что атака на Крымский мост показала истинное лицо киевского режима

По словам врио главы ДНР, украинские власти преподносят террористическую атаку как национальное достижение

ДОНЕЦК, 17 июля. /ТАСС/. Террористическая атака на Крымский мост вновь показала истинное лицо украинской власти. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Противник в данном конфликте готов идти на любые злодеяния. И сегодняшняя террористическая атака Крымского моста еще раз это подтверждает. Мы видим истинное лицо врага, который пытается собственные неудачи перекрыть ударами по мирному населению и гражданской инфраструктуре", - написал Пушилин в Telegram-канале. По его мнению, украинские власти преподносят террористическую атаку как национальное достижение.

Пушилин подчеркнул, что "античеловеческую террористическую сущность" властей Украины жители Донбасса испытывают на себе на протяжении девяти лет.