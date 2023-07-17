17 июля, 09:54
Атака на Крымский мост

Пушилин заявил, что атака на Крымский мост показала истинное лицо киевского режима

По словам врио главы ДНР, украинские власти преподносят террористическую атаку как национальное достижение

ДОНЕЦК, 17 июля. /ТАСС/. Террористическая атака на Крымский мост вновь показала истинное лицо украинской власти. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

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"Противник в данном конфликте готов идти на любые злодеяния. И сегодняшняя террористическая атака Крымского моста еще раз это подтверждает. Мы видим истинное лицо врага, который пытается собственные неудачи перекрыть ударами по мирному населению и гражданской инфраструктуре", - написал Пушилин в Telegram-канале. По его мнению, украинские власти преподносят террористическую атаку как национальное достижение.

Пушилин подчеркнул, что "античеловеческую террористическую сущность" властей Украины жители Донбасса испытывают на себе на протяжении девяти лет. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичАтака на Крымский мост
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