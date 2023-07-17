Грызлов сообщил, что Москва передала Киеву ноту о прекращении действия зерновой сделки

Там указано, что выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля, отметил посол РФ в Минске

МИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Посольство России в Белоруссии по дипломатическим каналам передало украинской стороне ноту, в которой Москва заявила о том, что выполнение зерновой сделки должно быть полностью прекращено с 18 июля. Об этом сообщил посол РФ в Минске Борис Грызлов.

"Утром 17 июля посольство России в Беларуси по дипломатическим каналам передало украинской стороне ноту, в которой изложена позиция Российской Федерации относительно дальнейшей судьбы зерновой сделки. В документе, в частности, сказано, что Российская Федерация официально возражает против дальнейшего продления инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины после окончания ее срока действия, в связи с чем выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля текущего года", - говорится в комментарии Грызлова, поступившем в распоряжение ТАСС.

Посол напомнил о высказывании президента России Владимира Путина, который указывал на то, что из всего объема пищевой продукции и зерновых, вывезенных с территории Украины, только три процента попадали в беднейшие страны, наиболее пострадавшие от продовольственного кризиса, вызванного политикой Запада. "Большая [часть] поставок оседала в сытой и обеспеченной Европе. Такой перекос абсолютно неприемлем", - подчеркнул Грызлов.

Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля 2022 года в Стамбуле на 120 дней, а затем продлевались трижды. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов. Другая часть касается доступа на мировые рынки российских сельхозпродукции и удобрений, ее положения остаются невыполненными по сей день. 18 мая Россия последний раз объявила о продлении сделки сроком на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для однозначной оценки того, как реализуются ее условия.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в этой связи констатировал, что российская часть "вообще не выполнялась" ни по одному пункту все месяцы действия зерновой сделки, в то время как вывоз украинского продовольствия был обеспечен. Причем зерно с Украины попадало не в беднейшие страны, а преимущественно на Запад, отметил российский министр.