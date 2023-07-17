Губернатор Ивановской области подал документы для регистрации на выборах главы региона

Выборы состоятся 10 сентября

ТАСС, 17 июля. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский представил документы для регистрации кандидатом на должность главы региона, выборы которого состоятся 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

"Воскресенский Станислав Сергеевич, выдвинутый ивановским региональным отделением всероссийской политической партии "Единая Россия", представил документы для регистрации кандидатом на должность губернатора Ивановской области", - говорится в сообщении.

Ранее комиссия сообщала, что также документы о выдвижении для участия в выборах губернатора подали Александр Бойков, поддержанный реготделением КПРФ, Александр Орехов - от "Коммунистов России", Павел Попов - от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и Дмитрий Шелякин - от ЛДПР.

Выборы губернатора состоятся 10 сентября, при этом голосование будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Жителям региона также предстоит избрать депутатов областного парламента VIII созыва.