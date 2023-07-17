17 июля, 11:45
Атака на Крымский мост

Пушилин предположил, что атака на Крымский мост организована при участии Запада

Врио главы ДНР усомнился в том, что Киев в состоянии самостоятельно организовать такое нападение

ДОНЕЦК, 17 июля. /ТАСС/. Украинский режим не в состоянии самостоятельно организовать атаку на Крымский мост, теракт произошел при участии Великобритании, не исключил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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"Я бы этого не исключал с учетом той риторики, тех действий со стороны западных стран, в том числе Великобритании, я склонен считать, что украинский режим при всех бахвальствах, не в состоянии организовать сам, с учетом мер безопасности, которые принимаются со стороны специальных структур РФ, вот такого рода террористическую атаку. Поэтому, Запад здесь и не в первый раз замешан", - сказал Пушилин в эфире Первого канала в понедельник. 

Теги:
УкраинаВеликобританияРоссияПушилин, Денис ВладимировичАтака на Крымский мост
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