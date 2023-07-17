Зюганов призвал разобраться в обстоятельствах смерти лидера оппозиции Приднестровья

Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков также сообщил, что партия сделает все для того, чтобы "память о Хоржане сохранялась"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов считает необходимым разобраться в обстоятельствах гибели лидера Союза оппозиционных сил Приднестровья Олега Хоржана, чье тело было обнаружено с признаками насильственной смерти. Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС.

"Сегодня ночью погиб руководитель приднестровской компартии Олег Хоржан, лауреат Ленинской премии, убит дома, мы требуем немедленно приступить к расследованию и разобраться", - сказал Зюганов.

Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков отметил, что партия сделает все для того, чтобы "память о Хоржане сохранялась".

Ранее МВД Приднестровья сообщило о насильственной смерти Хоржана. В ведомстве уточнили, что тело обнаружила жена оппозиционера в их частном доме в селе Суклея, оно находилось рядом с открытым сейфом. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, возбуждено уголовное дело.

В 2018 году Хоржан был приговорен к четырем годам лишения свободы за организацию несанкционированных митингов и публичных оскорблениях в отношении представителей власти. В прошлом году он вышел на свободу. До 2018 года возглавлял компартию Приднестровья.