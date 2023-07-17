17 июля, 12:03

На связывающей Крым и Херсонскую область трассе увеличат количество средств ПВО

Врио губернатора области Владимир Сальдо добавил, что на административной границе двух регионов будут оборудованы места, где люди смогут отдохнуть

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Количество средств противовоздушной обороны (ПВО) будет увеличено в Херсонской области для защиты трассы, связывающей регион с Крымом, чтобы обезопасить транспорт после ЧП с Крымским мостом. Об этом сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия-24".

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"Трасса, которая проходит, она отремонтирована. Безопасность обеспечивается ВС РФ. Будет увеличено количество средств ПВО и всего того, что нужно на случай дурости со стороны киевского режима", - сказал Сальдо. Он добавил, что на административной границе двух регионов будут оборудованы места, где люди смогут отдохнуть. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир ВасильевичАтака на Крымский мост
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