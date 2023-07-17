Посольство РФ в Лондоне назвало "юридически ничтожными" новые британские санкции

В дипведомстве отметили, что особое негодование "вызывает использованный в этих целях циничный предлог защиты детей"

ЛОНДОН, 17 июля. /ТАСС/. Новые санкции против России со стороны правительства Великобритании являются неприемлемыми и юридически ничтожными. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении посольства РФ в Лондоне.

"Решение британского правительства от 17 июля сего года подвергнуть очередную группу российских граждан и организаций неправомерным односторонним ограничениям рассматриваем как категорически неприемлемое и юридически ничтожное. Особое негодование вызывает использованный в этих целях циничный предлог защиты детей", - подчеркивается в документе.

"Особый цинизм заключается в том, что эту выходку британский официоз позволил себе буквально спустя несколько часов после осуществленной киевским режимом террористической атаки против Крымского моста, в результате которой была ранена и осталась сиротой 14-летняя девочка. И после бессчетного множества ударов ВСУ по мирным жителям Донбасса, Запорожья, Херсонщины с применением поставленных самими же британцами артиллерийских и ракетных вооружений. Ударов, которые стоили жизни детям и их родителям", - указали в российском диппредставительстве.