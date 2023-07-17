17 июля, 12:37
Единый день голосования

Кандидат "Партии роста" подал документы для регистрации на выборах главы Псковской области

Голосование будет трехдневным - 8, 9 и 10 сентября

ПСКОВ, 17 июля. /ТАСС/. Председатель псковского регионального отделения "Партии роста" Игорь Романов представил документы в региональную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора, которые состоятся в сентябре. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба областного избиркома.

"С 16 июля начался второй этап представления документов в избиркомы - сдача документов для регистрации кандидатов на выборах губернатора Псковской области, который продлится до 18:00 31 июля. Романов Игорь Павлович ("Партия роста"), который ранее заявился для участия в выборах главы региона, представил сегодня необходимые документы в Избирательную комиссию Псковской области", - говорится в сообщении.

В начале июля в Псковской области завершился процесс выдвижения кандидатов. В их списке: Петр Алексеенко от КПРФ, Антон Минаков от ЛДПР, Игорь Романов от "Партии роста", Юрий Шокуров от партии "Родина", а также действующий глава региона Михаил Ведерников.

Выборы губернатора проводятся в Псковской области в связи с истечением срока полномочий действующего главы региона. Голосование будет трехдневным - 8, 9 и 10 сентября. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияПартия роста ("Правое дело")Псковская область
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