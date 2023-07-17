17 июля, 12:43

Посол РФ сообщил, что у Мадуро есть приглашение посетить Россию

По словам Сергея Мелик-Багдасарова, он не сомневается, что визит состоится

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро имеет приглашение посетить Россию в удобное для него время, в том числе с учетом графика российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

"Президент Мадуро имеет приглашение посетить Россию, когда он сочтет подходящим и когда это будет, естественно, соответствовать графику нашего главы государства, все это будет согласовано по дипломатическим каналам, и я не сомневаюсь, что такой визит состоится", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о возможном визите Мадуро.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 19 апреля на встрече с президентом Венесуэлы передал ему соответствующее послание от Путина. 

Теги:
Мадуро, НиколасПутин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичВенесуэлаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация