Посол РФ сообщил, что у Мадуро есть приглашение посетить Россию

По словам Сергея Мелик-Багдасарова, он не сомневается, что визит состоится

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро имеет приглашение посетить Россию в удобное для него время, в том числе с учетом графика российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

"Президент Мадуро имеет приглашение посетить Россию, когда он сочтет подходящим и когда это будет, естественно, соответствовать графику нашего главы государства, все это будет согласовано по дипломатическим каналам, и я не сомневаюсь, что такой визит состоится", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о возможном визите Мадуро.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 19 апреля на встрече с президентом Венесуэлы передал ему соответствующее послание от Путина.