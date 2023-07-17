Замглавы МИД РФ обсудил с послом Египта подготовку к саммиту Россия - Африка

Встреча состоялась по просьбе посла Египта

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Египта в Москве Назихом Нагари вопросы подготовки к предстоящему саммиту Россия - Африка. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении российского дипведомства.

"Был затронут ряд вопросов, связанных с подготовкой к предстоящему в Санкт-Петербурге 27-28 июля второму саммиту Россия - Африка", - указали в МИД РФ.

Как отметили в МИД РФ, в ходе переговоров стороны также обменялись мнениями по обстановке на Ближнем Востоке и в Северной Африке. "При этом особое внимание было уделено перспективам урегулирования кризиса в Судане и палестинской проблематике", - подчеркнули в российском дипведомстве.

В этом контексте в МИД РФ отметили, что российская сторона дала высокую оценку итогов состоявшейся 13 июля в Каире по инициативе руководства Египта встречи глав государств, граничащих с Суданом, в плане содействия стабилизации обстановки в этой стране. "Отмечена также важная роль Египта в усилиях по достижению межпалестинского единства, - продолжили на Смоленской площади. - Включая проведение в Каире 30 июля встречи лидеров всех основных палестинских политических сил".

В МИД РФ уточнили, что встреча состоялась по просьбе посла Египта.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".