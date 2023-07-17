Председатель ПК ВСНП Чжао Лэцзи пригласил в Китай спикера Госдумы Володина

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов отметил, что "межпартийное и межпарламентское сотрудничество очень успешно развивается и будет развиваться"

ПЕКИН, 17 июля. /ТАСС/. Председатель Постоянного комитета (ПК) Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжао Лэцзи пригласил посетить КНР председателя Госдумы Вячеслава Володина. Об этом в понедельник сообщил журналистам лидер партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов.

"Сегодня с большим удовольствием я услышал, что товарищ Чжао Лэцзи пригласил председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина посетить с визитом Китай", - сказал Миронов.

Он отметил, что "межпартийное и межпарламентское сотрудничество очень успешно развивается и будет развиваться". "В следующем году мы будем принимать наших китайских друзей в России", - добавил Миронов.

О визите делегации РФ в Китай

В Пекине ранее Лэцзи принял Миронова. "Вчера я встречался с руководителем международного отдела Компартии Китая товарищем Лю Цзяньчао, - рассказал он. - Сегодня мы встречались с третьим лицом государства - председателем Постоянного комитета ВСНП товарищем Чжао Лэцзи". Миронов отметил, что в обоих случаях стороны провели доверительную беседу.

Кроме того, делегация СРЗП посетила Пекинскую зону экономического и технологического развития, в частности предприятие расположенного там производителя электромобилей BAIC Blue Valley, добавил Миронов.

Он сообщил, что во вторник делегация отправится в город Иу в восточной провинции Чжэцзян. Там состоится 10-й форум по поддержке малых и средних предприятий РФ и КНР, организаторами которого являются СРЗП и Компартия Китая. Форум проводится поочередно в России и Китае, уточнил лидер СРЗП.

"С нами в составе делегации представители малого и среднего бизнеса из самых разных регионов России. Очень достойно представлена Чувашская Республика ", - отметил Миронов.

Ранее он проинформировал в Telegram-канале, что программа рабочего визита делегации СРЗП в Китай включает широкий спектр вопросов в сферах международных отношений, развития экономики и укрепления безопасности.