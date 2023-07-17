Миронов назвал Россию и Китай единомышленниками в противодействии западным санкциям

По словам лидера партии "Справедливая Россия - За правду", КНР категорически не приемлет санкции, направленные против РФ

ПЕКИН, 17 июля. /ТАСС/. Москва и Пекин совместно противостоят односторонним санкциям стран Запада. Об этом в понедельник заявил журналистам лидер партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов.

"Что касается противодействия санкциям, здесь мы полные единомышленники и у нас полное взаимодействие", - сказал он.

По его словам, Китай категорически не приемлет санкции, направленные против России. "Санкции вводятся и против Китая, они это на себе испытывают и понимают, что это бесперспективно", - отметил Миронов.

Ранее он проинформировал в Telegram-канале, что программа рабочего визита делегации СРЗП в Китай включает широкий спектр вопросов в сферах международных отношений, развития экономики и укрепления безопасности.

16 июля Миронов встретился в Пекине с главой отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао. 17 июля лидер справороссов провел встречу с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.