17 июля, 13:29
Отставки и назначения

Путин назначил Турко Даудова новым постпредом РФ при Организации исламского сотрудничества

Даудов ранее занимал должность представителя главы Чеченской Республики в арабских и мусульманских странах

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Турко Даудова постоянным представителем РФ при Организации исламского сотрудничества (ОИС). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить Даудова Турко Илмадиевича постоянным представителем РФ при Организации исламского сотрудничества в Джидде, Королевство Саудовская Аравия", - говорится в указе.

Ранее Даудов занимал должность представителя главы Чеченской Республики в арабских и мусульманских странах.

Другим указом президент освободил от должности предыдущего постпреда РФ при ОИС Рамазана Абдулатипова, занимавшего этот пост с 2018 года.

ОИС - вторая по масштабности после ООН международная организация. До июня 2011 года называлась Организация Исламская конференция. В нее входят 57 стран, штаб-квартира находится в Джидде. Россия имеет в ОИС статус наблюдателя. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОтставки и назначения
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