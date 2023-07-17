На Запорожье сообщили, что ВСУ восстанавливают боеспособность после попытки атаковать

Врио губернатора Евгений Балицкий также сообщил об обнаружении и ликвидации группы противника, которая пыталась вести разведывательную деятельность

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Украинские войска сконцентрировали усилия на восстановлении боеспособности после безуспешной попытки атаковать российские силы на запорожском направлении. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"По ситуации на запорожском направлении [после] контрудара ВСУ: обстановка остается стабильно напряженной, противник сконцентрировал усилия на восстановлении боеспособности", - написал он в Telegram-канале. По словам Балицкого, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорвать передний край обороны сил РФ, "успехов противник не достиг".

"Обнаружена группа противника, которая пыталась подойти к нашим позициям, противник был вскрыт, - добавил врио губернатора. - Была выявлена группа противника, которая пыталась вести разведывательную деятельность, группировка ликвидирована".

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.