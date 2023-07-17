Чернышенко стал сопредседателем Фонда развития Соловецкого архипелага

Эту позицию ранее занимал премьер-министр РФ Михаил Мишустин

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко стал новым сопредседателем попечительского совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее эту позицию занимал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Теперь, согласно документу, он покинул состав попечительского совета. Позиция же сопредседателя перешла к его заместителю Дмитрию Чернышенко, который входит в структуру с 2020 года. Вторым сопредседателем является патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага был основан в апреле 2018 года указом президента России. Организация создана для сохранения духовного, культурного, природного наследия и развития инфраструктуры архипелага.

В попечительский совет фонда также входят вице-премьер РФ Татьяна Голикова, глава Росатома Алексей Лихачев, профильные министры, генеральный директор РЖД Олег Белозеров и руководитель "Газпрома" Алексей Миллер.

Об архипелаге

Соловецкий архипелаг (Соловки) расположен в Онежском заливе Белого моря, в 164 км от условной линии полярного круга. Он состоит из шести крупных и около 100 мелких островов.

История освоения Соловков насчитывает около 7 тыс. лет. Основные историко-архитектурные памятники архипелага связаны с историей Соловецкого монастыря - известной духовной обители и самой северной средневековой крепости мира. В советское время на архипелаге располагался первый в СССР лагерь особого назначения, положивший начало ГУЛАГу.

Сегодня территория Соловецкого архипелага и прилегающая акватория - заповедник. В 1992 году историко-архитектурный ансамбль островов включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 1995 году Соловецкий музей-заповедник отнесен к особо ценным объектам природного и исторического наследия России.