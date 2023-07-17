Выдвиженца от ЛДПР Числова зарегистрировали кандидатом на выборы главы Орловской области

Выборы пройдут 10 сентября

ТАСС, 17 июля. Избирательная комиссия Орловской области зарегистрировала Владислава Числова, выдвинутого региональным отделением ЛДПР, в качестве кандидата для участия в запланированных на 10 сентября выборах губернатора региона. Об этом сообщила пресс-служба облизбиркома.

"Принято решение о регистрации кандидата на должность губернатора Орловской области Владислава Числова, выдвинутого Орловским региональным отделением политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. Кандидату вручено удостоверение зарегистрированного кандидата", - говорится в сообщении.

Ранее документы на регистрацию в качестве кандидатов представили действующий губернатор Орловской области, выдвинутый реготделением КПРФ Андрей Клычков, поддержанная реготделением "Новых людей" Светлана Ковалева, а также выдвиженец от "Зеленых" Владимир Стебаков. Выдвиженец от реготделения партии "Российский общенародный союз" Владислав Абрамов не предоставил в установленный срок документы для регистрации, в связи с чем утратил статус кандидата.

Орловский облсовет народных депутатов на внеочередном заседании 9 июня принял решение о назначении выборов губернатора региона на 10 сентября 2023 года. В выборах главы региона в 2018 году участвовали пять кандидатов. При явке 57,77% временно исполняющий обязанности главы региона Клычков набрал 83,55%.