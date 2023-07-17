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Единый день голосования

Выдвиженца от ЛДПР Числова зарегистрировали кандидатом на выборы главы Орловской области

Выборы пройдут 10 сентября

ТАСС, 17 июля. Избирательная комиссия Орловской области зарегистрировала Владислава Числова, выдвинутого региональным отделением ЛДПР, в качестве кандидата для участия в запланированных на 10 сентября выборах губернатора региона. Об этом сообщила пресс-служба облизбиркома.

"Принято решение о регистрации кандидата на должность губернатора Орловской области Владислава Числова, выдвинутого Орловским региональным отделением политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. Кандидату вручено удостоверение зарегистрированного кандидата", - говорится в сообщении.

Ранее документы на регистрацию в качестве кандидатов представили действующий губернатор Орловской области, выдвинутый реготделением КПРФ Андрей Клычков, поддержанная реготделением "Новых людей" Светлана Ковалева, а также выдвиженец от "Зеленых" Владимир Стебаков. Выдвиженец от реготделения партии "Российский общенародный союз" Владислав Абрамов не предоставил в установленный срок документы для регистрации, в связи с чем утратил статус кандидата.

Орловский облсовет народных депутатов на внеочередном заседании 9 июня принял решение о назначении выборов губернатора региона на 10 сентября 2023 года. В выборах главы региона в 2018 году участвовали пять кандидатов. При явке 57,77% временно исполняющий обязанности главы региона Клычков набрал 83,55%. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияОрловская область
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