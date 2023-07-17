Иностранные НПО смогут участвовать в форумах после уведомления Минюста

Профильный комитет Госдумы по развитию гражданского общества поддержал поправки к соответствующему законопроекту

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Иностранные неправительственные организации (НПО), не внесенные в соответствующий реестр, смогут участвовать в форумах только после заблаговременного уведомления Минюста. Это следует из поправок ко II чтению законопроекта о запрете участия в работе иностранных НПО, не входящих в реестр. Профильный комитет Госдумы по развитию гражданского общества поддержал документ, сообщила ТАСС глава комитета Ольга Тимофеева.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты в апреле членами комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ в пакете с четырьмя сопутствующими инициативами, которые направлены на устранение пробелов в законодательстве о регулировании деятельности иноагентов и зарубежных НПО. Документ принят в I чтении 22 июня.

"Ко II чтению учли ситуацию, когда иностранные НПО приглашаются в Россию участвовать в различных мероприятиях. Это, например, форумы. Что делать в этом случае? Иностранным НПО необязательно быть в реестре. Но тот, кто приглашает (орган власти или госкомпания), обязаны будут заранее уведомить Минюст, за 10 дней. И эта информация тоже должна появиться в открытом доступе", - отметила Тимофеева.

Также Тимофеева сообщила о том, что ко II чтению депутаты прописали, что в реестр должны включаться все виды структурных подразделений НПО, в том числе отделения. "Реестр уже ведется. Но теперь он должен будет вывешиваться Минюстом в открытом доступе на сайте, в сети Интернет. Ко II чтению мы наделяем Минюст России соответствующим полномочием", - отметила собеседница агентства.